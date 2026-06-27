СМИ: Зеленский использует в отношении Белоруссии тактику времен Третьего Рейха

Украинские угрозы в отношении Белоруссии напоминают тактику давления на соседние страны времен Третьего Рейха. Об этом пишет немецкий Junge Welt.

«Бить в морду?»: Лукашенко ответил на ультиматумы и бравады Зеленского

Журнал отмечает, что аналогичным образом гитлеровская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы постоянно давить и обосновывать запланированную агрессию извне.

Junge Welt пишет, что Зеленский убеждён в полной поддержке западных спонсоров, которые, вероятно, даже подталкивали его на подобные шаги.

Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил президенту Александру Лукашенко новыми атаками из-за якобы использования белорусской территории для корректировки ударов ВС России по Украине.

Ранее Лукашенко предупредил Зеленского о последствиях втягивания Минска в конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Bruno Press/Abaca/Sipa USA/ТАСС
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры