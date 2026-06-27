Журнал отмечает, что аналогичным образом гитлеровская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы постоянно давить и обосновывать запланированную агрессию извне.

Junge Welt пишет, что Зеленский убеждён в полной поддержке западных спонсоров, которые, вероятно, даже подталкивали его на подобные шаги.

Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил президенту Александру Лукашенко новыми атаками из-за якобы использования белорусской территории для корректировки ударов ВС России по Украине.

Ранее Лукашенко предупредил Зеленского о последствиях втягивания Минска в конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».