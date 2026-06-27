СМИ: Зеленский использует в отношении Белоруссии тактику времен Третьего Рейха
Украинские угрозы в отношении Белоруссии напоминают тактику давления на соседние страны времен Третьего Рейха. Об этом пишет немецкий Junge Welt.
Журнал отмечает, что аналогичным образом гитлеровская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы постоянно давить и обосновывать запланированную агрессию извне.
Junge Welt пишет, что Зеленский убеждён в полной поддержке западных спонсоров, которые, вероятно, даже подталкивали его на подобные шаги.
Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил президенту Александру Лукашенко новыми атаками из-за якобы использования белорусской территории для корректировки ударов ВС России по Украине.
Ранее Лукашенко предупредил Зеленского о последствиях втягивания Минска в конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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