Ферстаппен разбил болид в квалификации к Гран-при Австрии
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию на последнем круге квалификации восьмого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» боролся за поул-позицию, но на выходе из поворота потерял контроль над болидом, развернулся и влетел в ограждение.
Победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл со временем 1:06,113. Второе место у монегаска Шарля Леклера (отставание - 0,236 секунды), третье - у его напарника по «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона (0,295 секунды).
Гонка стартует в воскресенье в 16:00 мск.
Ранее Хэмилтон одержал первую победу за «Феррари», выиграв Гран-при Барселоны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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