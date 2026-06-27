Ферстаппен разбил болид в квалификации к Гран-при Австрии

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» боролся за поул-позицию, но на выходе из поворота потерял контроль над болидом, развернулся и влетел в ограждение.

Победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл со временем 1:06,113. Второе место у монегаска Шарля Леклера (отставание - 0,236 секунды), третье - у его напарника по «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона (0,295 секунды).

Гонка стартует в воскресенье в 16:00 мск.

Ранее Хэмилтон одержал первую победу за «Феррари», выиграв Гран-при Барселоны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».