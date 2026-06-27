Пасечник: Четыре человека ранены в результате удара БПЛА ВСУ по рынку в ЛНР
Четыре человека ранены в результате удара украинского БПЛА по точке быстрого питания на центральном рынке города Сватово в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем «Максе».
По его словам, украинский дрон атаковал заведение на центральном рынке Сватово. В результате получили травмы двое мужчин и две женщины. Троих пострадавших с разной степенью тяжести перевезли в местную больницу, а 35-летнюю женщину в критическом состоянии - в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Пасечник.
Ранее 12 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ по музею «Самбекские высоты» в Ростовской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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