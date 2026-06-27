Пасечник: Четыре человека ранены в результате удара БПЛА ВСУ по рынку в ЛНР

Четыре человека ранены в результате удара украинского БПЛА по точке быстрого питания на центральном рынке города Сватово в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем «Максе».

Губернатор: 12 человек пострадали при атаке БПЛА по музею в Ростовской области

По его словам, украинский дрон атаковал заведение на центральном рынке Сватово. В результате получили травмы двое мужчин и две женщины. Троих пострадавших с разной степенью тяжести перевезли в местную больницу, а 35-летнюю женщину в критическом состоянии - в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Пасечник.

Ранее 12 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ по музею «Самбекские высоты» в Ростовской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:БеспилотникиВСУЛНРРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры