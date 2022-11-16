Песков заявил, что в Кремле удовлетворены итогами G20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удовлетворены итогами саммита G20, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в итоговой декларации была зафиксирована разница в точках зрения по Украине.
«Безусловно, была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации. В остальном безусловно наши эксперты и министерство иностранных дел приложили много усилий для того, чтобы такой сбалансированный текст родился», - заключил представитель Кремля.
Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные политики пытались протащить в декларацию G20 формулировки с осуждением России, сообщает RT.
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