Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 1430

«На этот час... мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли», - сказал Родригес.

Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, добавив, что медицинская помощь уже оказана 3238 пострадавшим.

Кроме того, власти зарегистрировали 3142 семьи, оставшиеся без жилья. Для них организовано размещение в убежищах и оказывается необходимая помощь.

Хорхе Родригес отметил, что после двух сильных землетрясений, которые произошли в минувшую среду с интервалом менее минуты, зарегистрировано уже 430 афтершоков.

Ранее ООН оценила прямой ущерб от землетрясений в Венесуэле в $6,7 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».