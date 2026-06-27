Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 1430
Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле выросло до 1430 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес на очередном брифинге, который транслировал национальное телевидение.
«На этот час... мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли», - сказал Родригес.
Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, добавив, что медицинская помощь уже оказана 3238 пострадавшим.
Кроме того, власти зарегистрировали 3142 семьи, оставшиеся без жилья. Для них организовано размещение в убежищах и оказывается необходимая помощь.
Хорхе Родригес отметил, что после двух сильных землетрясений, которые произошли в минувшую среду с интервалом менее минуты, зарегистрировано уже 430 афтершоков.
Ранее ООН оценила прямой ущерб от землетрясений в Венесуэле в $6,7 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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