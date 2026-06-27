Собянин: Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву БПЛА

Собянин добавил, что на месте падения обломков дронов находятся экстренные службы.

До этого в Росавиации сообщили, что в районе аэропорта Внуково введены ограничения на использование воздушного пространства, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО в ночь на 27 июня над Россией сбили 175 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



