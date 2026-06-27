Собянин: Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву БПЛА
Российские военные ликвидировали три летевших на Москву беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем «Максе».
Собянин добавил, что на месте падения обломков дронов находятся экстренные службы.
До этого в Росавиации сообщили, что в районе аэропорта Внуково введены ограничения на использование воздушного пространства, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО в ночь на 27 июня над Россией сбили 175 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Собянин: Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву БПЛА
- Пасечник: Четыре человека ранены в результате удара БПЛА ВСУ по рынку в ЛНР
- Ферстаппен разбил болид в квалификации к Гран-при Австрии
- СМИ: Трамп допустил отказ от «пониманий Анкориджа»
- Экс-замминистра здравоохранения Астрахани оказался среди заболевших сальмонеллой
- СМИ: Зеленский использует в отношении Белоруссии тактику времен Третьего Рейха
- СМИ: Удар по школе в Иране мог произойти из-за ошибки разведки США
- С Янковским и красивой картинкой, но без смысла? Какими будут «12 стульев» Андреасяна
- СК: 14 человек заболели сальмонеллезом в Астрахани, 1 погиб
- Лантратова: Вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области закрыт