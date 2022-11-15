Лавров завершил программу на саммите G20 в Индонезии
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров завершил программу своего участия в саммите G20 в Индонезии и вылетел в Россию 15 ноября. Об этом, сославшись на собственного корреспондента с места событий, сообщило агентство ТАСС.
В ходе саммита глава внешнеполитического ведомства встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном. По словам дипломата, он пожаловался политикам на позицию Украины по переговорам с Россией.
Ранее Лавров назвал условия Украины для начала переговоров неадекватными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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