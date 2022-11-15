Зеленский на саммите G20 отверг новые Минские соглашения с Россией

Политик выступил на саммите по видеосвязи.

«Возвращение к Минским договоренностям [с Россией] исключено. Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности», — заявил Зеленский.

Президент Украины перечислил условия, выполнение которых должно прекратить украинский конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». В частности, Зеленский призвал мировых лидеров обеспечить безопасность вокруг Запорожской АЭС, ввести ценовые ограничения на энергоресурсы из России, а также расширить зерновую инициативу, пишет Ura.ru.

Саммит G20 стартовал во вторник на Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо, открывая мероприятие, призвал «не допустить, чтобы мир скатился к очередной холодной войне», отмечает «Свободная пресса».

