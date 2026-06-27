Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 124 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали 19 БПЛА ВСУ, летевших в сторону Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».