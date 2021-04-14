Свист вместо SWIFT. Чем Россия ответит на новую угрозу

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустил, что это действительно может произойти.

«Когда в финансовый рынок начинает вмешиваться политика, теоретически становится возможным все. Но это будет очень опрометчивым шагом и для Visa, и для Mastercard, и вообще в целом для западного финансового рынка», - отметил он.

Тосунян подчеркнул, что финансовый рынок не должен быть заложником политики.

«И если кто-то из участников рынка позволит себе такое, то потом поймет, что это релевантно отсечению самому себе руки или пальца. Это неадекватные действия. Я очень надеюсь, что возобладает инстинкт самосохранения, здравый смысл и понимание, что нельзя финансовый рынок доводить до таких крайностей. Закрывать работы финансовых институтов тем более по собственной воле - это самокастрация. Для любой финансовой международной организации это недопустимо. В том числе я имею в виду и SWIFT», - заявил эксперт.

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН рассказал, что Россия в принципе готова даже к жесткому сценарию.

«Уже создана собственная система межбанковских переводов, она отработана с китайскими партнерами и со многими партнерами из ШОС. Любые ограничения могут принести определенные негативные последствия, могут быть сложности во взаимодействии с американскими и европейскими партнерами, но механизм преодоления такого возможного недружественного шага уже разработан и он создаст предпосылки для создания альтернативной, постоянно действующей системы. К ней в дальнейшем присоединятся другие страны и в мире будет две, а может и больше таких международных систем для межбанковских расчетов», - выразил уверенность депутат.

По его словам, мир постепенно уходит от монопольных, связанных только с США или Европой финансовых систем, это же касается резервных валют и интернета. «Ситуация, когда у американских властей есть некий рубильник, которым можно отключить все, что они захотят, постепенно уходит», - подчеркнул Свинцов, отметив, что в этой связи цифровой рубль может стать удобной системой для расчетов.

Однако сильное обесценивание рубля произойдет в случае, если в Донбассе начнутся военные действия, в которых будет принимать участие Россия. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

«Можно посмотреть аналогии с Крымом: будет повторяться то же самое, только с нарастающим масштабом. Мы опять заплатим за это очень сильной девальвацией рубля. Это вызовет очень большой скачок инфляции. Так как инфляцию мы решили подавлять, то быстро возникнет дефицит товаров» — рассказал экономист.

В случае реализации такого сценария можно ожидать дальнейшего ужесточения санкций Запада, самыми неприятными из которых станут меры в отношении госдолга РФ.

«Российский внутренний рынок фактически уже сейчас замкнулся сам на себя, поэтому мы не пострадаем. Вопросы могут быть связаны с нашими иностранными ценными бумагами — не запретят ли их, не будут ли предприняты шаги, связанные с санкциями против госдолга России. Это создаст для нас проблему. Мы попадаем в ситуацию, когда нам нужно одалживаться. За рубежом делать это будет трудно, у населения тоже не очень легко взять, потому что оно обеднеет. Возникнет сложная ситуация для бюджета. Начнется нехорошая спираль обеднения, сжатия и страдания для экономики. Отключение от SWIFT, запрет на торговлю долговыми обязательствами — это для нас большая беда. Мы уже попали в ситуацию, когда нас обложили санкциями практически по всем отраслям», — предупредил Липсиц.

Цифровой рубль способен стать конкурентом системы SWIFT, считают в Центробанке. Регулятор уже обсуждал идею такой валюты. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, «скорость, с которой регуляторы погрузились в эту тему, как раз говорит о том, что на горизонте пяти-семи лет точно несколько стран выйдут с национальной цифровой валютой». Это может привести к тому, что SWIFT «может не понадобиться, потому что это другие уже технологические взаимодействия» и международная система станет лишь одной из платформ для цифровых валют.