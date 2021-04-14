От «обзывательств» к переговорам. Байден предложил Путину встретиться
В российско-американских отношениях произошел неожиданный разворот.
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. Пресс-секретарь Байдена позже допустила, что встреча может пройти летом.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны, расшифровку первым опубликовал Белый дом, а после — Кремль. Байден выразил обеспокоенность сосредоточением российских войск на границах с Украиной. Путин изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию.
Последняя встреча Путина с президентом США, когда им был еще Дональд Трамп, состоялась летом 2019 года на саммите G20 в Японии, а единственная за последние 7 лет двусторонняя встреча вне больших международных саммитов — летом 2018 года в Хельсинки. Место новой встречи пока не определено, но проявились уже два традиционных варианта — Вена (МИД Австрии уже заявил, что готов предоставить площадку) и опять Хельсинки (сразу после разговора с Байденом Путин позвонил президенту Финляндии Саули Ниинистё).
Разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом можно считать хорошим знаком, сообщают российские политологи. По их словам, телефонный разговор расценивается как попытка Вашингтона «отыграть назад» историю с оскорблениями Байдена в адрес Путина, так что о потеплении отношений говорить рано. В марте Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», а потом не извинился и дал понять, что не сожалеет о сказанном. Кремль, а сразу за этим и вся российская политическая общественность тогда восприняли слова Байдена о Путине как личное оскорбление.
В Госдепе позже заявили, что Байден в своих заявлениях придерживается «политического прагматизма». Доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в эфире НСН назвал эти пояснения «отрыжкой американского империализма». Америке давно пора отказаться от общения с другими государствами с позиции своего превосходства над ними, считает он.
«Я здесь прагматизма никакого не вижу. Вижу проявление обычного американского высокомерия, морального превосходства над другими. Они считают себя вправе оскорблять других людей. Прагматизма в оскорблении государственных деятелей я не вижу. Это отрыжки американского империализма, доминирования, господства, этакий колонизаторский взгляд: кто там бегает? Какие-то людишки...», - заявил американист.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказывал в ходе пресс-конференции НСН, что он считает заявление президента Байдена несуразным.
«Сначала я надеялся, что Байден оговорился, но потом я понял, что это была хорошо продуманная акция с целью нанести оскорбление российскому лидеру. Выглядело это безобразно, многие рядовые американцы обратились в российское посольство в Вашингтоне с извинениями за своего лидера. Выглядело это несуразно и непонятно, на чем основывался господин Байден, делая такие громкие заявления», - сказал он.
После вчерашней новости о возможной встрече президентов дежурные российские официальные комментаторы излучают оптимизм. «Договоренность о встрече Путина и Байдена — глобальная по значимости и перспективам, а прошедший разговор говорит о взаимном желании расчистить двустороннюю повестку», — заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram, что такой шаг главы Белого дома демонстрирует важность взаимодействия с Россией на международной арене. Вместе с тем он посоветовал Джо Байдену избавиться от заблуждения, что тот «одарил» Россию предложением провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «И пусть не заблуждается насчет того, что держит в своих руках международную повестку дня. Это не так», - написал Пушков. Он отметил, что американский президент лишь подтвердил, что «США не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем».
Тем не менее российский рубль отреагировал на первую попытку президентов начать диалог взлетом до уровня выше 76 за доллар. По мнению аналитиков, уровень эскалации заметно снижается, от «обзывательств» стороны планируют перейти к разговору на равных, а инвесторы могут воспринять это как частичную победу Путина: среди прочего высказывались предположения, что российская активность на границе с Украиной могла как раз иметь одной из целей создать повод усадить США за стол переговоров.
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