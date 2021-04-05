«Обнищание россиян». Экономист спрогнозировал последствия войны в Донбассе

«Российский внутренний рынок фактически уже сейчас замкнулся сам на себя, поэтому мы не пострадаем. Вопросы могут быть связаны с нашими иностранными ценными бумагами — не запретят ли их, не будут ли предприняты шаги, связанные с санкциями против госдолга России. Это создаст для нас проблему. Мы попадаем в ситуацию, когда нам нужно одалживаться. За рубежом делать это будет трудно, у населения тоже не очень легко взять, потому что оно обеднеет. Возникнет сложная ситуация для бюджета. Начнется нехорошая спираль обеднения, сжатия и страдания для экономики. Отключение от SWIFT, запрет на торговлю долговыми обязательствами — это для нас большая беда. Мы уже попали в ситуацию, когда нас обложили санкциями практически по всем отраслям. А теперь атомную промышленность поставили под удар, а это у нас одна из сильных экспортных отраслей. В конце концов оказывается, что ты абсолютно замкнут, можешь продавать только внутри страны, а это не такой большой рынок, происходит сжатие экономики, и оно идет по спирали», — предупредил Липсиц.

В конце марта в соцсетях начали появляться видео, на которых запечатлено движение российской военной техники в сторону Ростовской области и Крыма. Железнодорожные платформы с танками, БМП и самоходными артиллерийскими установками видели в Пензе, затем — в Воронеже, ещё позже в Краснодаре и на мосту через Керченский пролив. В России официально ссылаются на учения, прошедшие до 25 марта. Тренировки проводят и Вооружённые силы Украины. Очевидцы также сообщали о переброске украинской военной техники по железным дорогам в сторону Донбасса и Крыма.

