«Обнищание россиян». Экономист спрогнозировал последствия войны в Донбассе
Глава департамента маркетинга НИУ ВШЭ рассказал НСН, что будет с экономикой России, если Москва примет прямое военное участие в урегулировании конфликта в Донбассе.
Сильное обесценивание рубля произойдет в случае, если в Донбассе начнутся военные действия, в которых будет принимать участие Россия. Об этом телеграм-каналу «Радиоточка НСН» заявил руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
«Можно посмотреть аналогии с Крымом: будет повторяться то же самое, только с нарастающим масштабом. Мы опять заплатим за это очень сильной девальвацией рубля. Это вызовет очень большой скачок инфляции. Так как инфляцию мы решили подавлять, то быстро возникнет дефицит товаров» — рассказал экономист.
В случае реализации такого сценария можно ожидать дальнейшего ужесточения санкций Запада, самыми неприятными из которых станут меры в отношении госдолга РФ.
«Российский внутренний рынок фактически уже сейчас замкнулся сам на себя, поэтому мы не пострадаем. Вопросы могут быть связаны с нашими иностранными ценными бумагами — не запретят ли их, не будут ли предприняты шаги, связанные с санкциями против госдолга России. Это создаст для нас проблему. Мы попадаем в ситуацию, когда нам нужно одалживаться. За рубежом делать это будет трудно, у населения тоже не очень легко взять, потому что оно обеднеет. Возникнет сложная ситуация для бюджета. Начнется нехорошая спираль обеднения, сжатия и страдания для экономики. Отключение от SWIFT, запрет на торговлю долговыми обязательствами — это для нас большая беда. Мы уже попали в ситуацию, когда нас обложили санкциями практически по всем отраслям. А теперь атомную промышленность поставили под удар, а это у нас одна из сильных экспортных отраслей. В конце концов оказывается, что ты абсолютно замкнут, можешь продавать только внутри страны, а это не такой большой рынок, происходит сжатие экономики, и оно идет по спирали», — предупредил Липсиц.
В конце марта в соцсетях начали появляться видео, на которых запечатлено движение российской военной техники в сторону Ростовской области и Крыма. Железнодорожные платформы с танками, БМП и самоходными артиллерийскими установками видели в Пензе, затем — в Воронеже, ещё позже в Краснодаре и на мосту через Керченский пролив. В России официально ссылаются на учения, прошедшие до 25 марта. Тренировки проводят и Вооружённые силы Украины. Очевидцы также сообщали о переброске украинской военной техники по железным дорогам в сторону Донбасса и Крыма.
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