«Полукатастрофа». Экс-глава ЦБ назвал главные опасности отключения SWIFT для россиян

«Скорее всего, это будет полномасштабное замораживание всех долларовых средств. Банки смогут вернуть их россиянам только в наличной форме, а дальнейшее использование всех долларовых активов в безналичной форме станет невозможным», - предположил Дубинин.

По его словам, это также может привести к тяжелой экономической ситуации в стране, так как отключение от системы приведет к невозможности использовать доллары как валюту расчета за поставку нефти и газа.

«Нефтегазовые доходы составляют 35% доходов федерального бюджета. Если бюджет полностью обвалится на эти 35% процентов, придется понижать расходы либо заменять эту часть эмиссионными деньгами, то есть возвращаться к высокой инфляции, к полукатастрофической ситуации в государственных финансах. Как тогда закрывать обязательства правительства по пенсии, по бюджетникам и вообще в целом, как перестраивать бюджетную сферу? Сейчас, думаю, никто не сможет предсказать. Это будет тяжелая ситуация», - пояснил эксперт.

При этом, говоря о вероятности такого сценария, Дубинин подчеркнул, что технически и законодательно возможность отключения существует. Ранее такие санкции применялись, например, к Ирану. Но с политической точки зрения Америка должна будет убедить своих союзников присоединиться к подобному решению.

«Если на востоке Украины начнутся масштабные военные действия, вероятность этого решения сразу повысится. До этого никто на это не пойдет, ведь поставки нефти на экспорт из России это 30% мирового рынка нефти, а российским газом Европа закрывает 40% своих потребностей в ресурсе», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

Цифровой рубль в случае отключения от SWIFT вряд ли поможет, так как речь идет о международных расчетах, добавил он.

«Скорее всего, нужно будет искать тогда эквивалент какой-то, например, цифровой юань. Конечно, придется договариваться с Китаем, как вообще жить в таком режиме», - подытожил бывший глава ЦБ.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сравнил возможное отключение России от SWIFT с самокастрацией.

