СМИ: США введут санкции против суверенного долга России

Администрация Байдена объявит ряд новых санкций против России 15 апреля, сообщает The New York Times. Они будут введены за вмешательство Москвы в выборы США.

По информации издания, санкции будут направлены против суверенного долга России. Дополнительным поводом для введения мер стала предположительная оценка ЦРУ о том, что российские власти якобы предложили расплатиться с боевиками в Афганистане за убийство американских военных.

В свою очередь, Bloomberg сообщает, что власти США также намерены выслать 10 российских дипломатов, ввести санкции против 12 россиян и 20 российских организаций.