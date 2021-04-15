СМИ: США введут санкции против суверенного долга России

Администрация Байдена объявит ряд новых санкций против России 15 апреля, сообщает The New York Times. Они будут введены за вмешательство Москвы в выборы США.

По информации издания, санкции будут направлены против суверенного долга России. Дополнительным поводом для введения мер стала предположительная оценка ЦРУ о том, что российские власти якобы предложили расплатиться с боевиками в Афганистане за убийство американских военных.

В свою очередь, Bloomberg сообщает, что власти США также намерены выслать 10 российских дипломатов, ввести санкции против 12 россиян и 20 российских организаций.

Bloomberg сообщил о предстоящей высылке 10 российских дипломатов

Газета The Wall Street Journal пишет, что Байден также расширит ограничения на торговые операции американских банков с государственными долговыми обязательствами России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции СШАСанкции Против РоссииРоссияСШАВыборы в США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры