Самолеты и пилоты. Украинским военным требуется время на обучение для полетов на F-16
Украина получит самолеты, превышающие имеющиеся по техническим характеристикам, но пилотам потребуется время на обучение.
Проведение мирных переговоров по Украине не должно ставить цель заморозить конфликт, сообщает ABC Nyheter со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца в кулуарах G7 в Хиросиме. По его словам, Москва должна вывести свои войска. Также глава немецкого правительства назвал подготовку украинцев для F-16 долгосрочным проектом и сигналом России.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет поддерживать совместные усилия с союзниками и партнёрами по подготовке украинских пилотов на самолётах четвертого поколения, в том числе F-16, сообщает телеканал CNN.
По данным канала, об этом глава Белого дома рассказал на встрече с лидерами «Большой семёрки» (G7).
Предполагается, что обучение будет проходить в Европе в течение нескольких месяцев, с участием американского персонала.
F-16 качественно превосходят ту технику, которой располагает Украина сегодня. Но в воздушном бою решающую роль играет мастерство и выучка летчика. Об этом «Радиоточке НСН» заявил бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.
«Это гораздо более качественные истребители, чем МиГ-29 и Су-27 производства СССР. Однако надо понимать, что F-16 не столько будут защищать небо, сколько станут платформами для носителя такого оружия, как “воздух-воздух” (то есть против самолетов) и “воздух-земля” (против наземных сил). Это универсальные самолеты.. Они практически ничем не уступают российским самолетам — последней модификации Су-27, Су-35 и так далее... Боевой самолет — это же просто летающая платформа, на нее должно навешиваться вооружение: ракеты “воздух-воздух”, высокоточные системы “воздух-земля”. Все зависит от его назначения, от предполагаемых возможностей использования и, конечно же, от летчика. Тренировки, переобучение займут много месяцев», — добавил эксперт.
Российские силы могут массово уничтожать американские истребители F-16, сообщает Military Watch Magazine (MWM). Отмечается, что подобное развитие событий обернется большими потерями для Украины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский на саммите G7 признал потерю Артемовска
- Самолеты и пилоты. Украинским военным требуется время на обучение для полетов на F-16
- СМИ: экс-ведущего Карлсона могут выдвинуть на пост президента США
- Минобороны: нанесен огонь по двум бригадам и одному полку украинской армии
- СМИ: саммит G7 превратился в «клуб одиноких сердец»
- Обстрелы ЛНР, Запорожья и Мариуполя. Ситуация в зоне СВО остается горячей
- Минобороны России заявило о полном освобождении Артемовска
- Минобороны: уничтожен склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении
- Шольц: Мирные переговоры по Украине не должны ставить цель заморозить конфликт
- Белый дом: команда Маккарти сделала отбросившие назад переговоры по госдолгу предложения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru