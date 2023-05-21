Самолеты и пилоты. Украинским военным требуется время на обучение для полетов на F-16

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет поддерживать совместные усилия с союзниками и партнёрами по подготовке украинских пилотов на самолётах четвертого поколения, в том числе F-16, сообщает телеканал CNN.

По данным канала, об этом глава Белого дома рассказал на встрече с лидерами «Большой семёрки» (G7).

Предполагается, что обучение будет проходить в Европе в течение нескольких месяцев, с участием американского персонала.