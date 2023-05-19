СМИ: Байден поддержал тренировку украинцев на истребителях F-16
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет поддерживать совместные усилия с союзниками и партнёрами по подготовке украинских пилотов на самолётах четвертого поколения, в том числе F-16, сообщает телеканал CNN.
По данным канала, об этом глава Белого дома рассказал на встрече с лидерами «Большой семёрки» (G7).
Предполагается, что обучение будет проходить в Европе в течение нескольких месяцев, с участием американского персонала.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Королевство не будет передавать Украине истребители F-16, однако готово помочь в обучении пилотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru