СМИ: Байден поддержал тренировку украинцев на истребителях F-16

По данным канала, об этом глава Белого дома рассказал на встрече с лидерами «Большой семёрки» (G7).

Предполагается, что обучение будет проходить в Европе в течение нескольких месяцев, с участием американского персонала.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Королевство не будет передавать Украине истребители F-16, однако готово помочь в обучении пилотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».