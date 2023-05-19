СМИ: Байден поддержал тренировку украинцев на истребителях F-16

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет поддерживать совместные усилия с союзниками и партнёрами по подготовке украинских пилотов на самолётах четвертого поколения, в том числе F-16, сообщает телеканал CNN.

Байден уйдет пораньше с обеда лидеров G7 из-за госдолга

По данным канала, об этом глава Белого дома рассказал на встрече с лидерами «Большой семёрки» (G7).

Предполагается, что обучение будет проходить в Европе в течение нескольких месяцев, с участием американского персонала.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Королевство не будет передавать Украине истребители F-16, однако готово помочь в обучении пилотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
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