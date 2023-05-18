СМИ: Пентагон не возражает против поставок Украине F-16 другими странами

При этом, по его словам, такое решение еще не принято. Издание отмечает, что высокопоставленные представители Министерства обороны неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в данном типе вооружений, отдавая приоритет системам ПВО, артиллерии, а также механизированным и бронированным наземным транспортным средствам.

Ранее Бельгия отказала Украине в передаче истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

