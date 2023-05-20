СМИ: Россия сможет массово уничтожать истребители F-16 в зоне СВО

Российские силы могут массово уничтожать американские истребители F-16, сообщает Military Watch Magazine (MWM).

СМИ: нежелание Вашингтона передавать Киеву истребители может привести к разногласиям с ЕС

Отмечается, что подобное развитие событий обернется большими потерями для Украины.

Накануне стало известно, что США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки передачи Киеву F-16.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна будет поддерживать усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе F-16, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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