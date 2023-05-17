Бельгия отказала Украине в передаче истребителей F-16
Бельгия не отправит Украине истребители F-16, однако готова помочь в обучении пилотов. Об этом заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, говорится в сообщении издания De Morgen.
Он отметил, что Бельгия имеет огромный опыт работы с этой моделью самолетов. ВВС Бельгии используют F-16 почти полвека, отметил Де Кроо. В случае, если какая-либо из стран согласится поставить Киеву F-16, то Брюссель поможет освоить технику.
Представители бельгийского премьера пояснили причину отказа в поставке истребителей тем, что все самолеты находятся в эксплуатации королевства.
Ранее Белый дом подтвердил свое решение не поставлять Киеву F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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