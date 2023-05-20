Гибридная война. Поставки Киеву F-16 служат целям США

Имитацией правового поведения назвала высказывания Салливана представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она считает, что слова советника президента США о том, что поставки F-16 Украине «не способствуют» использованию для нанесения ударов по территории России, направлены на реализацию собственных целей и задач «под видом какого-то такого псевдогуманитарного начала».

«Все прекрасно понимают, что Соединенные Штаты ведут гибридную войну против региона даже в целом я бы сказала, потому что мы прекрасно видим, как они не щадят никого. Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории, и народа Украины в своих целях», - заявила Захарова «Звезде».