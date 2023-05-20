Гибридная война. Поставки Киеву F-16 служат целям США
Поставки истребителей F-16 Украине помогают США решать собственные задачи в противостоянии с Россией.
США и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит Украине истребители F-16 и в каком количестве. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон обсуждает тему укрепления украинских ВВС.
Имитацией правового поведения назвала высказывания Салливана представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она считает, что слова советника президента США о том, что поставки F-16 Украине «не способствуют» использованию для нанесения ударов по территории России, направлены на реализацию собственных целей и задач «под видом какого-то такого псевдогуманитарного начала».
«Все прекрасно понимают, что Соединенные Штаты ведут гибридную войну против региона даже в целом я бы сказала, потому что мы прекрасно видим, как они не щадят никого. Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории, и народа Украины в своих целях», - заявила Захарова «Звезде».
По словам советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, на Западе уже принято решение о передаче истребителей F-16 Украине.
По его словам, решения практически приняты, остаются вопросы, которые обсуждают, как и перед формированием танковой коалиции.
«Я хочу, чтобы вы поняли это - страны (Запада – прим. НСН) приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить», – уточнил Подоляк в интервью украинскому 24 каналу.
Глава министра обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что украинские пилоты «с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16», передает ТАСС.
Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН предупредил, что российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.
«Мы можем лишить ВСУ боеприпасов, снабжения, нарушить сильно логистику. Это должно быть реализовано. Военные действия – это всегда про своевременные поставки, ритмичность поставок. Очень важно, чтобы не было разрывов в поступлении боеприпасов, техники, живой силы. Это битва ресурсов. Если со снабжением передовой у режима Зеленского будут проблемы, то мы достаточно быстро увидим успехи наших ребят на линии боевого соприкосновения», - отметил он.
Собеседник Telegram-канала «Радиоточка НСН» сообщил, что география нанесения ударов вышла за пределы линии боевого соприкосновения.
США намерены «давить» на партнеров с целью вымотать Россию и принудить ее выполнять свои условия, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.
«Несмотря на повышение эффективности поставляемого на Украину оружия, к военным результатам это не приводит, а проблемы для стран составляет. Поэтому все больше голосов и сомнений в эффективности мы слышим и видим, но давление со стороны США продолжается», - отметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» .
Ранее стало известно, что Бельгия не отправит Украине истребители F-16, однако готова помочь в обучении пилотов. Об этом заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, говорится в сообщении издания De Morgen.
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