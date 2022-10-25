Самое время: Однопартийцы Байдена требуют начать переговоры с Россией

Отмечается, что письмо подписали около 30 парламентариев Палаты представителей из левого крыла Демократической партии в Конгрессе. Либеральные демократы отмечают, что катастрофические последствия боевых действий все больше ощущаются далеко за пределами Украины. Среди них — рост цен на продукты питания и газ в США, а также скачки цен на пшеницу, удобрения и топливо, создавшие глобальный дефицит продовольствия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил получение обращения. Однако он отметил, что переговоры невозможны, поскольку Киев пока не готов к ним.

«Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас время договариваться с господином Путиным. Мы уважаем это мнение», — сказал советник Байдена.