Самое время: Однопартийцы Байдена требуют начать переговоры с Россией

Демократы перед выборами в Конгресс США указывают на катастрофические последствия боевых действий для всего мира, однако Украина «осмелела» и хочет говорить лишь на своих условиях. 

Американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Об этом пишет The Washington Post.

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Отмечается, что письмо подписали около 30 парламентариев Палаты представителей из левого крыла Демократической партии в Конгрессе. Либеральные демократы отмечают, что катастрофические последствия боевых действий все больше ощущаются далеко за пределами Украины. Среди них — рост цен на продукты питания и газ в США, а также скачки цен на пшеницу, удобрения и топливо, создавшие глобальный дефицит продовольствия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил получение обращения. Однако он отметил, что переговоры невозможны, поскольку Киев пока не готов к ним.

«Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас время договариваться с господином Путиным. Мы уважаем это мнение», — сказал советник Байдена.

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В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс также подтвердил, что решение о том, каким образом вести переговоры с Россией, будет принимать Украина. Он добавил, что США продолжат помогать Киеву на поле боя, чтобы Украина была сильнее за столом переговоров.

Так, в Кремле не раз заявляли, что Киев отказывается садиться за стол переговоров. Президент РФ Владимир Путин 19 октября отметил, что киевские власти отвергают любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы и гибнут мирные люди, указал он. При этом ранее Путин подчеркивал, что Россия всегда открыта к переговорам, если Украина «созреет».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский 22 октября заявил, что точку в переговорном процессе поставила Москва, проведя референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Однако, указал он, Киев готов возобновить переговоры при выполнении условия.

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«Они должны выйти с нашей территории и оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года», - сказал Зеленский и подчеркнул, что тогда «мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить».

Тем временем многие политики и эксперты утверждают, что переговоры о завершении конфликта должны проходить именно на уровне России и США. Многие делают ставку на предстоящий саммит G20, который пройдет на Бали 15 и 16 ноября. Посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес уже заявил, что в случае личного участия президента Владимира Путина на саммите Джакарта готова организовать переговоры между ним и его американским коллегой Джо Байденом.

«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия», — приводит РИА Новости слова дипломата, который подчеркнул, что обычная беседа лидеров может «продвинуть обсуждение».

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При этом многие специалисты также считают, что политика США на Украине изменится в ноябре, после выборов в Конгресс. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным.

«Еще 23 февраля все можно было остановить, если бы Байден сказал, что Америка отказывается от поддержки вступления Украины в НАТО. У России были и другие требования, дальше можно было уже вести переговоры. Байден является прямым виновником: он контролирует Зеленского и всю украинскую элиту. Одно его слово могло сохранить жизни десяткам тысяч людей. Может быть момент, что если демократическая партия проиграет 8 ноября, то Байдена заставят (пойти на переговоры – ред. НСН). Сейчас Байден говорит, что будет разговаривать с Путиным только про обмен. Но, думаю, его пыл убавится к встрече Большой двадцатки», - говорил профессор.

Так, республиканцы допустили «перекрытие крана» финансирования Украины в случае своей победы на выборах в Палату представителей США 8 ноября. Член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг считает, что Вашингтон может перестать поддерживать Киев из-за изменения мнения американских избирателей. Другой республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News предположил, что американцы, столкнувшись с рецессией, просто «не станут выписывать Украине «карт-бланш».

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ФОТО: РИА Новости
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