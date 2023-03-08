С широко закрытыми глазами. На Западе пытаются скрыть виновных в подрыве «Северных потоков»

Информационные вбросы с новыми версиями взрывов на «Северных потоках» отвлекают от главного организатора диверсии



Публикации в СМИ о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» — скоординированный вброс, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с РИА Новости.

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Ранее газета New York Times, сославшись на разведданные, сообщила, что за ЧП на трубопроводах стоит некая проукраинская группировка. Немецкая Zeit также написала об «украинском следе» в диверсиях, напоминает Ura.ru.

Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что спецслужбы Украины не имеют к отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Соответствующее видео опубликовано на сайте Еврокомиссии.

«Эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали», — указал министр.

В то же время Резников отметил, что предположения об украинском следе в диверсиях — «комплимент» спецслужбам страны.

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Статья в газете New York Times о диверсии на «Северных потоках» является неудачной попыткой дезинформации, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, американская разведка пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве и перенести их на «некие невнятные "проукраинские группы"». Парламентарий считает, что даже в случае их существования, они не имели бы технической способности осуществить такую операцию. Пушков отметил, что за терактом стоит высокотехнологичное государство.

В США замалчивают правду о взрывах на «Северных потоках»

Политика поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая считает, что утечки о диверсии на газопроводах допускают те, кому не нужно объективное расследование инцидента. Такое мнение она высказала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, за подобными утечками стоят те, кто хочет увести общественное внимание от фактов.

Представитель МИД призвала Запад дать ответ на официальные российские запросы о терактах. Также США и их союзникам необходимо обратить внимание на расследование журналиста Сеймура Херша, а не подменять его анонимными вбросами, отметила дипломат.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал резонансное расследование по инциденту с газопроводами. По его данным, подрыв совершили американские и норвежские моряки, передает НСН.

Властям Германии придётся отреагировать на инсайд американского журналиста про причастность США к подрыву «Северных потоков», но ссориться с Вашингтоном они не станут, уверен немецкий политолог Александр Рар.

«Германия должна начать проводить проверки, а также датчане и норвежцы. Тут и общественность будет каким-то образом нажимать на свои правительства, и СМИ. Всех интересует эта правда. Я думаю, что все и останется на уровне заявлений, никто не хочет с американцами ссориться. Все подозревают, что следы ведут к американцам, возможно, разведка знает, но никто не хочет с ними связываться. В конечном итоге, в Германии будут говорить, что Россия взрывает инфраструктуру Украины, значит, американцы встали на сторону Украины, будут говорить, что не так уж этот поток и нужен», - сказал Рар НСН.

Ранее журналист Сеймур Херш сообщил, что продолжит публикацию данных о диверсии на газопроводах «Северный поток». Журналист заявил, что на следующей неделе опубликует новое расследование о терактах. Об этом он сообщил в беседе с газетой «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаГерманияСШАСеверный Поток-2
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