С широко закрытыми глазами. На Западе пытаются скрыть виновных в подрыве «Северных потоков»
Информационные вбросы с новыми версиями взрывов на «Северных потоках» отвлекают от главного организатора диверсии
Публикации в СМИ о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» — скоординированный вброс, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее газета New York Times, сославшись на разведданные, сообщила, что за ЧП на трубопроводах стоит некая проукраинская группировка. Немецкая Zeit также написала об «украинском следе» в диверсиях, напоминает Ura.ru.
Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что спецслужбы Украины не имеют к отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Соответствующее видео опубликовано на сайте Еврокомиссии.
«Эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали», — указал министр.
В то же время Резников отметил, что предположения об украинском следе в диверсиях — «комплимент» спецслужбам страны.
Статья в газете New York Times о диверсии на «Северных потоках» является неудачной попыткой дезинформации, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, американская разведка пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве и перенести их на «некие невнятные "проукраинские группы"». Парламентарий считает, что даже в случае их существования, они не имели бы технической способности осуществить такую операцию. Пушков отметил, что за терактом стоит высокотехнологичное государство.
Политика поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая считает, что утечки о диверсии на газопроводах допускают те, кому не нужно объективное расследование инцидента. Такое мнение она высказала в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, за подобными утечками стоят те, кто хочет увести общественное внимание от фактов.
Представитель МИД призвала Запад дать ответ на официальные российские запросы о терактах. Также США и их союзникам необходимо обратить внимание на расследование журналиста Сеймура Херша, а не подменять его анонимными вбросами, отметила дипломат.
Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал резонансное расследование по инциденту с газопроводами. По его данным, подрыв совершили американские и норвежские моряки, передает НСН.
Властям Германии придётся отреагировать на инсайд американского журналиста про причастность США к подрыву «Северных потоков», но ссориться с Вашингтоном они не станут, уверен немецкий политолог Александр Рар.
«Германия должна начать проводить проверки, а также датчане и норвежцы. Тут и общественность будет каким-то образом нажимать на свои правительства, и СМИ. Всех интересует эта правда. Я думаю, что все и останется на уровне заявлений, никто не хочет с американцами ссориться. Все подозревают, что следы ведут к американцам, возможно, разведка знает, но никто не хочет с ними связываться. В конечном итоге, в Германии будут говорить, что Россия взрывает инфраструктуру Украины, значит, американцы встали на сторону Украины, будут говорить, что не так уж этот поток и нужен», - сказал Рар НСН.
Ранее журналист Сеймур Херш сообщил, что продолжит публикацию данных о диверсии на газопроводах «Северный поток». Журналист заявил, что на следующей неделе опубликует новое расследование о терактах. Об этом он сообщил в беседе с газетой «Известия».
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