С широко закрытыми глазами. На Западе пытаются скрыть виновных в подрыве «Северных потоков»

Ранее газета New York Times, сославшись на разведданные, сообщила, что за ЧП на трубопроводах стоит некая проукраинская группировка. Немецкая Zeit также написала об «украинском следе» в диверсиях, напоминает Ura.ru.

Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что спецслужбы Украины не имеют к отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Соответствующее видео опубликовано на сайте Еврокомиссии.

«Эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали», — указал министр.

В то же время Резников отметил, что предположения об украинском следе в диверсиях — «комплимент» спецслужбам страны.