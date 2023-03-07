Захарова рассказала, кому выгодны утечки о терактах на «Северных потоках»

Она прокомментировала публикацию газеты The New York Times о том, что теракт на газопроводах якобы совершила «проукраинская группировка».

По словам Захаровой, за подобными утечками стоят те, кто хочет увести общественное внимание от фактов.

Представитель МИД призвала Запад дать ответ на официальные российские запросы о терактах. Также США и их союзникам необходимо обратить внимание на расследование журналиста Сеймура Херша, а не подменять его анонимными вбросами, отметила дипломат.

Херш ранее заявил, что готовит публикацию нового расследования о взрывах на «Северных потоках». Журналист представит материалы на следующей неделе.

Газета Die Zeit сообщила, что следствие ФРГ установило судно, с которого атаковали газопроводы, передает НСН.

