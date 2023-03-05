В США замалчивают правду о взрывах на «Северных потоках»
Публикация американского журналиста Сеймура Херша о причастности Соединенных Штатов к диверсии на «Северных потоках» выглядит правдоподобно, но американские СМИ игнорируют эту тему, так как правда им не интересна, сообщает The American Spectator.
Как говорится в статье, в случае одобрения «Северного потока – 2» Берлином, количество дешевого российского газа, поставляемого в Западную Европу, выросло бы в два раза. Кроме того, Запад не смог бы обложить Москву серьезными санкциями.
СМИ США игнорируют статью Херша. Журналисты не заинтересованы в том, чтобы выяснить, сделал ли Байден шаг к прямой открытой войне с РФ, отмечает The American Spectator.
Ранее депутат Европарламента от ФРГ Маркус Бакхейт предложил Европейскому Союзу потребовать у США компенсацию за диверсию, совершенную на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 049 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 462 / сут.
- В США замалчивают правду о взрывах на «Северных потоках»
- Принц Гарри заявил, что не похож на королевскую семью
- Стало известно о погоде в Москве 8 марта
- СМИ: объем российского импорта вернулся к показателям 2020 года
- Еще 11 стран могут стать безвизовыми для россиян
- Захарова заявила, что не ругалась в телеэфире
- Жертвами землетрясения в Турции стали около 46 тысяч человек
- Саакашвили сообщил, что похудел почти в два раза
- В Санкт-Петербурге «ВАЗ» сбил женщину с коляской
- СМИ: Байден потерял человека для приветствия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru