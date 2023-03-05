В США замалчивают правду о взрывах на «Северных потоках»

Как говорится в статье, в случае одобрения «Северного потока – 2» Берлином, количество дешевого российского газа, поставляемого в Западную Европу, выросло бы в два раза. Кроме того, Запад не смог бы обложить Москву серьезными санкциями.

СМИ США игнорируют статью Херша. Журналисты не заинтересованы в том, чтобы выяснить, сделал ли Байден шаг к прямой открытой войне с РФ, отмечает The American Spectator.

Ранее депутат Европарламента от ФРГ Маркус Бакхейт предложил Европейскому Союзу потребовать у США компенсацию за диверсию, совершенную на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

