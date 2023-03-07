Журналист Херш анонсировал публикацию нового расследования о терактах на «Северных потоках»

Журналист заявил, что на следующей неделе опубликует новое расследование о терактах. Об этом он сообщил в беседе с газетой «Известия».

Также Херш отреагировал на публикацию The New York Times о новых разведданных относительно взрывов. Материал американской газеты журналист счел сомнительным.

Издание со ссылкой на источники заявило, что ответственность за диверсию на газопроводах несет некая проукраинская группа. Газета сообщила о непричастности президента Владимира Зеленского к терактам.

Херш ранее опубликовал резонансное расследование по инциденту с газопроводами. По его данным, подрыв совершили американские и норвежские моряки, передает НСН.

