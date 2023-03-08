Пушков прокомментировал новую версию взрывов на «Северных потоках»

По его словам, американская разведка пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве и перенести их на «некие невнятные "проукраинские группы"». Парламентарий считает, что даже в случае их существования, они не имели бы технической способности осуществить такую операцию. Пушков отметил, что за терактом стоит высокотехнологичное государство.

Как сообщалось ранее, к взрывам на «Северных потоках» якобы причастна проукраинская группировка.

