Пушков прокомментировал новую версию взрывов на «Северных потоках»
Статья в газете New York Times о диверсии на «Северных потоках» является неудачной попыткой дезинформации, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, американская разведка пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве и перенести их на «некие невнятные "проукраинские группы"». Парламентарий считает, что даже в случае их существования, они не имели бы технической способности осуществить такую операцию. Пушков отметил, что за терактом стоит высокотехнологичное государство.
Как сообщалось ранее, к взрывам на «Северных потоках» якобы причастна проукраинская группировка.
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