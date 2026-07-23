Потянут не все: Когда страховые компании готовы покрыть убытки от ударов БПЛА
«Ожидаемое» событие обычно не страхуется, атака дронов сегодня страхуется отдельно, когда это обговорено сторонами, но обходится такой нестандартный полис в разы дороже, заявил НСН Игорь Юргенс.
Крупные страховые компании готовы включать в полис риски от ударов БПЛА, но это будет дорого стоить, многие владельцы промышленных объектов сами не готовы будут платить так много, заявил НСН бывший президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), председатель правления фонда «Институт современного развития» (ИНСОР) Игорь Юргенс.
Стандартные полисы страхования для складов Wildberries не покрывают риски от ударов БПЛА и требуют отдельного включения с дополнительными лимитами. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким. Спрос на страховку предприятий на случай атаки БПЛА с 2024 года вырос в несколько раз, заявил генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев. По его словам, только за последние четыре дня компания получила сотни запросов от владельцев складов с товарами для маркетплейсов. Юргенс объяснил позицию страховщиков в этом случае.
«Сейчас на фоне участившихся атак дронов такое покрытие входит в целый ряд полисов. На складских помещениях, особенно большого масштаба, полис разбивается на несколько более мелких полисов, которые охватывают отдельно потребителя, продавцов и так далее. Комплекс в целом зачастую не страхуется. «Росгосстрах» правильно отмечает, что ожидаемое событие обычно не страхуется, атака дронов страхуется иногда, когда это обговорено сторонами», - объяснил он.
По его словам, выработать системное решение не получится, все будет высчитываться индивидуально в каждом случае.
«Есть объекты, которые защищены зенитными установками даже, это одна история. Есть объекты, которые подходят к защите иначе, не беспокоятся сильно о собственной безопасности. Поэтому страховщик, когда направляет людей для осмотра объекта, все это оценивает, рассчитывается цена. Крупнейшие компании готовы брать на себя этот риск и страховать. Это показал «Крокус Сити Холл». Другое дело, что разбирательство длится долго, потому что и сам объект был сложный, и событие было неоднозначное. Поэтому это относительно новая реальность, но застраховать можно все, крупнейшие компании имеют возможность брать на себя такой риск. Вопрос только в цене, цена такого рода страхования будет настолько существенной, что владелец иногда пытается уйти от максимальной суммы, экономя на полисе, а потом начинается разбирательство», - заключил собеседник НСН.
Сейчас Crocus Group Араза Агаларова пытается через суд взыскать с «Ингосстраха» 1,68 млрд руб., чтобы возместить убытки за сгоревший в 2024 году концертный зал «Крокус Сити Холл». Заявленная сумма покрывает менее трети расходов, но и ее взыскать будет непросто — риск теракта, вероятно, не был включен в договор страхования, пишет «Коммерсант».
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