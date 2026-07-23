«Сейчас на фоне участившихся атак дронов такое покрытие входит в целый ряд полисов. На складских помещениях, особенно большого масштаба, полис разбивается на несколько более мелких полисов, которые охватывают отдельно потребителя, продавцов и так далее. Комплекс в целом зачастую не страхуется. «Росгосстрах» правильно отмечает, что ожидаемое событие обычно не страхуется, атака дронов страхуется иногда, когда это обговорено сторонами», - объяснил он.

По его словам, выработать системное решение не получится, все будет высчитываться индивидуально в каждом случае.

«Есть объекты, которые защищены зенитными установками даже, это одна история. Есть объекты, которые подходят к защите иначе, не беспокоятся сильно о собственной безопасности. Поэтому страховщик, когда направляет людей для осмотра объекта, все это оценивает, рассчитывается цена. Крупнейшие компании готовы брать на себя этот риск и страховать. Это показал «Крокус Сити Холл». Другое дело, что разбирательство длится долго, потому что и сам объект был сложный, и событие было неоднозначное. Поэтому это относительно новая реальность, но застраховать можно все, крупнейшие компании имеют возможность брать на себя такой риск. Вопрос только в цене, цена такого рода страхования будет настолько существенной, что владелец иногда пытается уйти от максимальной суммы, экономя на полисе, а потом начинается разбирательство», - заключил собеседник НСН.

Сейчас Crocus Group Араза Агаларова пытается через суд взыскать с «Ингосстраха» 1,68 млрд руб., чтобы возместить убытки за сгоревший в 2024 году концертный зал «Крокус Сити Холл». Заявленная сумма покрывает менее трети расходов, но и ее взыскать будет непросто — риск теракта, вероятно, не был включен в договор страхования, пишет «Коммерсант».

