СМИ: Число погибших при взрыве в Москве выросло до 5

До этого говорилась о трех погибших и 21 пострадавшем.

По данным источника, двое раненных при взрыве в заведении на Кудринской площади умерли в больнице. Отмечается, что у них были множественные ранения верхней части тела. Еще минимум шесть человек по‑прежнему находятся в тяжелом состоянии, передает издание.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что организаторы теракта в ресторане в Москве могли использовать женщину-курьера втемную, подорвав ее вместе с сотрудником охраны.