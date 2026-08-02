СМИ: Число погибших при взрыве в Москве выросло до 5
Количество жертв теракта, произошедшего вечером 1 августа в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы, увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
До этого говорилась о трех погибших и 21 пострадавшем.
По данным источника, двое раненных при взрыве в заведении на Кудринской площади умерли в больнице. Отмечается, что у них были множественные ранения верхней части тела. Еще минимум шесть человек по‑прежнему находятся в тяжелом состоянии, передает издание.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что организаторы теракта в ресторане в Москве могли использовать женщину-курьера втемную, подорвав ее вместе с сотрудником охраны.
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