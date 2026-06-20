Сетки, огнетушители, песок: Как ТЦ будут защищаться от БПЛА
Президент Союза ТЦ Булат Шакиров в эфире НСН рассказал, что из-за атак беспилотников в торговых центрах хотят устанавливать антидроновые сетки и размещать на крышах средства пожаротушения.
Всю территорию ТЦ невозможно защитить от атак БПЛА, но необходимо защищать такие важные объекты, как газовая котельная, ТП и электроузлы, установка защитного оборудования дешевле, чем устранение последствий, и оно убережет торговые центры от самой страшной для них стихии — пожаров. Об этом в беседе с НСН заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что торговые центры после рекордного налета БПЛА ВСУ на Москву 18 июня и пожаров в ТЦ «МЕГА Белая дача» и на рынке «Садовод» решили защищаться от беспилотников. Союз торговых центров созвал экстренное совещание, которое пройдет онлайн 22 июня.
Ожидается, что управляющие ТЦ и бизнес-центров обсудят меры защиты от дронов. По словам Шакирова, прежде всего от БПЛА необходимо защищать основные объекты, обеспечивающие работу центров.
«Мы не можем защитить всю поверхность торговых центров. Но важные объекты, как газовая котельная, ТП, электроузлы… Сейчас управляющие обсуждают заведение противодроновых сеток, а также размещение средств пожаротушения на крышах: с огнетушителями, с песком и так далее. Мы говорим о пассивных мерах защиты, которые должны уберечь в первую очередь наиболее ценные вещи, которые влияют на деятельность центра. Мы не можем уберечься от прямой атаки ни ракет, ни дронов, но, как минимум, от осколков — можем», - объяснил он.
При этом специалист добавил, что установка защитного оборудования будет для торговых центров в разы дешевле, чем устранение последствий атак БПЛА.
«В любом случае, это будет стоить намного меньше. Энергоузел может стоить и сотни тысяч долларов. Если сравнивать затраты на железные армокаркасы и сетку — конечно, они несопоставимые. Расходы на установку защитных средств несоизмеримо дешевле, чем стоимость любой большой вентиляционной установки, энергоустановки, газовой котельной. Самое главное, это убережет от пожара, потому что для торговых центров самая страшная стихия с самым большим количеством повреждений — это пожар. Просто пожары в ТЦ "Мега Белая Дача" и на "Садоводе" причинили намного больше ущерба. Поэтому будем готовить меры по тому, каким образом мы сможем защитить свои объекты самостоятельно», - заключил собеседник НСН.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, оценивая крупнейшую за два года атаку на Москву, заявил, что Киев не смог бы организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу без содействия европейских стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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