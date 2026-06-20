Сетки, огнетушители, песок: Как ТЦ будут защищаться от БПЛА

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что торговые центры после рекордного налета БПЛА ВСУ на Москву 18 июня и пожаров в ТЦ «МЕГА Белая дача» и на рынке «Садовод» решили защищаться от беспилотников. Союз торговых центров созвал экстренное совещание, которое пройдет онлайн 22 июня.

Ожидается, что управляющие ТЦ и бизнес-центров обсудят меры защиты от дронов. По словам Шакирова, прежде всего от БПЛА необходимо защищать основные объекты, обеспечивающие работу центров.