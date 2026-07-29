В Рязани эвакуировали сотрудников логистического объекта Wildberries
29 июля 202608:25
Юлия Савченко
Сотрудников логистического объекта компании Wildberries эвакуировали в Рязани. Об этом говорится в сообщении организации.
«Логистический объект... в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», - отметили в Wildberries.
Ранее глава Рязанской области Павел Малков сообщил об отражении атаки БПЛА в регионе. На фоне ударов произошло возгорание на территории одного из предприятий, отмечает 360.ru.
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