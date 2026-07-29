В Рязани эвакуировали сотрудников логистического объекта Wildberries

Сотрудников логистического объекта компании Wildberries эвакуировали в Рязани. Об этом говорится в сообщении организации.

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«Логистический объект... в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», - отметили в Wildberries.

Ранее глава Рязанской области Павел Малков сообщил об отражении атаки БПЛА в регионе. На фоне ударов произошло возгорание на территории одного из предприятий, отмечает 360.ru.


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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ЭвакуациякомпанияРязань

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