МО: Ночью силы ПВО сбили 635 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 2 августа российские силы ПВО ликвидировали 635 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородским, Брянским, Волгоградским, Воронежским, Калужским, Курским, Липецким, Орловским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА ВСУ удалось уничтожить над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.
Атака украинских дронов в ночь на воскресенье стала одной из самых крупных, пишет РИА Новости.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе в результате удара БПЛА ВСУ погибли два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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