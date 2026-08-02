МО: Ночью силы ПВО сбили 635 БПЛА ВСУ

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородским, Брянским, Волгоградским, Воронежским, Калужским, Курским, Липецким, Орловским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА ВСУ удалось уничтожить над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.

Атака украинских дронов в ночь на воскресенье стала одной из самых крупных, пишет РИА Новости.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе в результате удара БПЛА ВСУ погибли два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».