Кому помогут: Wildberries начал первые выплаты продавцам после атаки на склады
Глава Wildberries Ким заявила, что пострадавшие продавцы начали получать выплаты, приоритет отдан малым предпринимателям. При этом по договору компания не несет ответственности, а страховщики не готовы включать атаки БПЛА в полис.
Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким раскрыла, что ждет предпринимателей, чья продукция пострадала при атаках на склады компании.
По ее словам, Wildberries начал проводить первые выплаты продавцам после атак беспилотников ВСУ на свои логистические объекты, более 88 тысяч селлеров должны были получить денежные средства уже 22 июля. При этом Ким подчеркнула, что существует системная проблема, которая не зависит от руководства компании.
КТО ПОЛУЧИТ ВЫПЛАТЫ
Она подчеркнула, что, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, ведется активная работа по организации финансовой поддержки для партнеров. Приоритет отдан самым маленьким и наименее защищенным предпринимателям, чтобы они могли получить средства как можно скорее.
Деньги поступят на счета пользователей в течение суток, а подробная формула расчета будет размещена на специализированном портале, сообщила Ким.
Кроме того, для представителей среднего и крупного бизнеса сейчас разрабатывается специальный симулятор продаж. Подобный механизм компенсаций планируется применять и в будущем при возникновении аналогичных ситуаций с другими объектами инфраструктуры.
При этом Ким подчеркнула, что террористические риски и атаки БПЛА не входят в стандартные страховки, что усложняет весь процесс выплат.
«Все складские комплексы WB застрахованы. Однако реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА. Большинство российских страховщиков не готовы страховать от этого риска крупные промышленные объекты», - отметила она.
Ким добавила, что компания призывает всех участников рынка к поиску решения в области такого страхового продукта.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН также заявил, что необходимо будет выработать системное решение на случай подобных ЧП.
«В июне компания включила пункт о том, что атаки БПЛА – это форс-мажор для маркетплейса. Формально компания снимает с себя ответственность. При этом в рамках гражданского права есть правило: тот, у кого товар хранится, тот за него и отвечает. Необходимо делать антидроновую защиту. В чем виноваты продавцы или добросовестные покупатели? Но формально никто не может рассчитывать на полную компенсацию. Я думаю, надо корректировать вопрос компенсаций и обеспечить защиту от дронов», - отметил он.
По его словам, больше всего пострадают именно небольшие компании.
«Эта ситуация может привести к чреде банкротств небольших компаний. Если у кого-то какой-то товар остался, необходимо, чтобы правоохранители четко оценили, пока наложили на этот товар обеспечительные меры. Это имущество уже куплено, если люди заплатили, Wildberries оно тогда не принадлежит. Если товары не оплачены, это товары компании или ее же убытки», - объяснил юрист.
ДРУГИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Продавцы, которых затронули атаки на логистические центры, начали подсчитывать убытки. Многие из них публикуют информацию в своих соцсетях, предупреждая клиентов о задержках в будущих заказах. Очевидно, что тяжелее всего придется небольшим брендам, которые зачастую делают продукцию «хендмейд» - быстро восстановить номенклатуру и возобновить продажи в таком случае не получится.
20 июля глава Wildberries Татьяна Ким сообщила о первых выплатах семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии, а также о других мерах поддержки.
По ее словам, в настоящее время с российскими властями обсуждается возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших в результате атак на логистические объекты Wildberries.
Также выяснилось, что ситуация затронула не только российских предпринимателей. Так, министр экономики и коммерции Киргизии Бакыт Сыдыков накануне заявил, что при ударах БПЛА по складам маркетплейса в Московской и Тамбовской областях были повреждены швейные изделия киргизских предпринимателей. Он уже провел встречу с представителем Wildberries, на данный момент проводится инвентаризация товаров, позднее состоится еще одна встреча с министрами Киргизии по этому вопросу.
18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях, в результате на складе в Котовске погибли 7 человек, а количество пострадавших в Котовске и Электростали превысило 50 человек. В ночь на 22 июля атаки продолжились, были нанесены по логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске.
Отмечается, что склад в Тамбовской области возобновит работу с 23 июля. По словам Ким, по остальным объектам идет устранение последствий и оценка ущерба.
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