«В июне компания включила пункт о том, что атаки БПЛА – это форс-мажор для маркетплейса. Формально компания снимает с себя ответственность. При этом в рамках гражданского права есть правило: тот, у кого товар хранится, тот за него и отвечает. Необходимо делать антидроновую защиту. В чем виноваты продавцы или добросовестные покупатели? Но формально никто не может рассчитывать на полную компенсацию. Я думаю, надо корректировать вопрос компенсаций и обеспечить защиту от дронов», - отметил он.

По его словам, больше всего пострадают именно небольшие компании.

«Эта ситуация может привести к чреде банкротств небольших компаний. Если у кого-то какой-то товар остался, необходимо, чтобы правоохранители четко оценили, пока наложили на этот товар обеспечительные меры. Это имущество уже куплено, если люди заплатили, Wildberries оно тогда не принадлежит. Если товары не оплачены, это товары компании или ее же убытки», - объяснил юрист.

ДРУГИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Продавцы, которых затронули атаки на логистические центры, начали подсчитывать убытки. Многие из них публикуют информацию в своих соцсетях, предупреждая клиентов о задержках в будущих заказах. Очевидно, что тяжелее всего придется небольшим брендам, которые зачастую делают продукцию «хендмейд» - быстро восстановить номенклатуру и возобновить продажи в таком случае не получится.

20 июля глава Wildberries Татьяна Ким сообщила о первых выплатах семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии, а также о других мерах поддержки.

По ее словам, в настоящее время с российскими властями обсуждается возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших в результате атак на логистические объекты Wildberries.

Также выяснилось, что ситуация затронула не только российских предпринимателей. Так, министр экономики и коммерции Киргизии Бакыт Сыдыков накануне заявил, что при ударах БПЛА по складам маркетплейса в Московской и Тамбовской областях были повреждены швейные изделия киргизских предпринимателей. Он уже провел встречу с представителем Wildberries, на данный момент проводится инвентаризация товаров, позднее состоится еще одна встреча с министрами Киргизии по этому вопросу.