Резкое высказывание: Экс-замминистра Алексашенко* прокомментировал объявление в розыск в РФ

Согласно карточке розыска, мероприятия связаны со статьей Уголовного кодекса.

Сам Сергей Алексашенко резко высказался по поводу начала его розыска и информации о нем в министерской базе.

«Дебилы, [блин]! Я уже пять лет в этой базе. С одной стороны, и правда объявили в розыск, а с другой ….» – написал он в своем Telegram-канале 18 ноября.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ попросила Генпрокуратуру России проверить деятельность Алексашенко, а также признанного иноагентом экономиста Сергея Гуриева на предмет госизмены. Отмечалось, что эксперты участвовали в рабочей группе Стэнфордского университета, разрабатывающей антироссийские санкции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».