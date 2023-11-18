Резкое высказывание: Экс-замминистра Алексашенко* прокомментировал объявление в розыск в РФ
Инонагент Алексашенко признал, что уже пять лет его карточка есть в базе МВД РФ. Актер Садальский считает, это не мешает политику безнаказанно жить за границей.
Бывшего замминистра финансов России Сергея Алексашенко (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск, следует из базы данных МВД.
Согласно карточке розыска, мероприятия связаны со статьей Уголовного кодекса.
Сам Сергей Алексашенко резко высказался по поводу начала его розыска и информации о нем в министерской базе.
«Дебилы, [блин]! Я уже пять лет в этой базе. С одной стороны, и правда объявили в розыск, а с другой ….» – написал он в своем Telegram-канале 18 ноября.
Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ попросила Генпрокуратуру России проверить деятельность Алексашенко, а также признанного иноагентом экономиста Сергея Гуриева на предмет госизмены. Отмечалось, что эксперты участвовали в рабочей группе Стэнфордского университета, разрабатывающей антироссийские санкции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, Алексашенко помогал Алексею Навальному (включен Минюстом в список террористов и экстремистов), осужденному на 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме. Навальный рассказал, что самолёт, который доставил его из России в Германию якобы после попытки отравить его, а также счёт за лечение от больницы «Шарите» оплатили предприниматель Борис Зимин, экономист Сергей Алексашенко, айтишник Роман Иванов, а также сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин, который, кроме этого, взял на себя расходы на реабилитацию, дальнейшее лечение и проживание в ФРГ.
Отечественный актер, сыгравший одну из звездных ролей в фильме «Место встречи изменить нельзя», Станислав Садальский считает, что «явных врагов страны» начинают разыскивать после того, как они сбегут из России, обеспечив себе безбедное существование за границей. В результате полицейские не могут их разыскать.
Садальский предположил, что существует некий «тариф» для затормаживания розыска.
«Таких, как Алексашенко, во власти очень много. Их имена и фамилии известны почти всем, но их начнут искать, только, когда они убегут, я не прав?» — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале 18 ноября.
По его мнению, в России есть тариф «затормаживания» подобных дел, из-за чего « волки сыты и овцы целы».
Алексашенко родился в подмосковном Жуковском в 1959 году. Его родители были инженерами. Учился в МГИМО, но отчислился и окончил уже экономический факультет МГУ. У Алексашенко есть ученая степень кандидата экономических наук. В его резюме – работа в Совете Министров СССР, Союзе промышленников и предпринимателей, Министерстве финансов и Центробанке России, в совете директоров ПАО «Аэрофлот» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Он также три года входил в руководство Центробанка - с 1995 по 1998 годы. Зампред ЦБ формировал рынок государственных краткосрочных облигаций, который быстро обвалился. Следователи считают, что Алексашенко обогащался за счет операций на рынке облигаций.
Алексашенко эмигрировал в США. В России в 2017 году на него возбудили уголовное дело о контрабанде орденов и наград СССР в США. Известный финансист не давал комментариев по этому поводу.
В последние четыре года Алексашенко сотрудничает с украинскими властями. В течение 7 месяцев он был внештатным советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука, затем - министра финансов Украины Сергея Марченко. С февраля 2022 года является членом Антивоенного комитета России и Российского комитета действия.
Ранее Министерство юстиции России признало иностранным агентом бывшего заместителя министра иностранных дел РФ Георгия Кунадзе. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. Георгий Кунадзе ранее лоббировал передачу Японии Курильских островов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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