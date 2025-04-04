Российский бизнес вдвое увеличит траты на кибербезопасность

Расходы российского бизнеса на кибербезопасность в ближайшие два года вырастут примерно в два раза (с 500 миллионов рублей до миллиарда рублей), рассказала гендиректор проекта «Кибериспытание» Наталья Воеводина.

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По ее словам, защищенность российских компаний остается скорее на бумаге, чем в реальной жизни. Некоторые компании не могут справиться с атакой на свои системы, из-за чего несут серьезные репутационные потери, отмечает «Газета.Ru».

Эксперт считает, что бизнесу необходим краш-тест для проверки кибербезопасности. Это позволит компаниям оставаться конкурентоспособными и безопасными.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять закон для возмещения гражданам денег, которые были украдены кибермошенниками, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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