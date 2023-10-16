«Не рубить с плеча!»: Трунов призвал возвращать уехавших адвокатов в Россию

Ранее правительство предложило добавить поправку в закон «Об адвокатуре», которая позволит лишать российских адвокатов своего статуса в случае их отъезда за границу. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов. Отмечается, что норма может применяться, если адвокаты без уважительной причины не появлялись в России более года или решили постоянно проживать в другой стране. Трунов предложил не лишать адвокатов статуса, а предпринимать меры для их возвращения в Россию.

«На подготовку каждого адвоката государство тратит не меньше десяти лет — это и высшее образование, и экзамены, и определенный опыт работы. Сегодня статистика демонстрирует дефицит адвокатов на душу населения. Хуже всего ситуация в новых российских регионах, где этот институт только начинает формироваться. Рубить с плеча, как предлагает Минюст, нельзя. Вместе с тем введение в закон о мобилизации нормы об исполнении обязательных для всех требований мобилизационного учета и бронирования снизит отток профессионалов и простимулирует их возвращение в Россию», — сказал Трунов.

Собеседник НСН сообщил, что Союз адвокатов России подготовил соответствующее обращение на имя российского лидера Владимира Путина.

«Его поддержали и Минобороны, и Генштаб, и аппарат правительства, и судебный департамент, и Департамент по формированию оборонного заказа. Сегодня действует закон о мобилизации. Согласно ему, все российские структуры и организации должны иметь мобилизационный учет и выполнять работы по воинскому учету, бронированию на период мобилизации. Адвокатура — единственный институт, у которого эта процедура не работает, следовательно, не функционирует и институт бронирования. В рамках мобилизации было призвано 60 адвокатов, однако гораздо больше юристов покинули страну. Важно затронуть не только вопросы бронирования, но и разработать вопрос гражданской службы по контракту и альтернативной гражданской службы адвокатов. Следует привлекать юристов в новые российские регионы», — добавил юрист.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, адвокатура как институт гражданского общества не может внести поправки самостоятельно.

«Этим должен заняться Минюст для того, чтобы снизить отток профессионалов и вернуть тех, кто уехал из России, но ни в коем случае не лишать их статуса из-за того, что они больше года находятся за рубежом. И без того опасно, когда уезжают такие глубокие профессионалы уезжают, покидают Россию, так мы их еще и отрезаем от России. Без статуса они и не вернутся, наоборот, приживутся за рубежом. Нужно находить способы мягко, либерально, возвращать их в Россию», — подытожил он.

Ранее Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката признанного в России иноагентом Илью Новикова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

