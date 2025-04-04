Врачи проверят степень поражения мозга рэпера Паши Техника

Бывшая супруга российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая сообщила о планах провести ему энцефалограмму 6 апреля. Исследование позволит оценить степень поражения головного мозга и принять решение о возможности транспортировки артиста в другую клинику.

По данным Карицкой, медики предупредили родных о необходимости готовиться к худшему, однако близкие сохраняют надежду на положительный исход. В случае повторной клинической смерти врачи предложили два варианта: реанимационные мероприятия или отключение от аппаратов жизнеобеспечения.

Паше Технику не хватает нужных лекарств для лечения в Таиланде

Павел Ивлев был госпитализирован в конце марта на Пхукете с тяжелым отравлением. Его состояние остается стабильно тяжелым.

Ранее сообщалось, что рэпер перенес клиническую смерть и кровоизлияние, а его менеджер доставил в Таиланд 20 кг медикаментов. Вопрос о перевозке пациента в Бангкок вертолетом пока не решен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / youtube.com
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