Врачи проверят степень поражения мозга рэпера Паши Техника

Бывшая супруга российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая сообщила о планах провести ему энцефалограмму 6 апреля. Исследование позволит оценить степень поражения головного мозга и принять решение о возможности транспортировки артиста в другую клинику.

По данным Карицкой, медики предупредили родных о необходимости готовиться к худшему, однако близкие сохраняют надежду на положительный исход. В случае повторной клинической смерти врачи предложили два варианта: реанимационные мероприятия или отключение от аппаратов жизнеобеспечения.