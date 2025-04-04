Дело возбудили после схода путеукладчика в Новой Москве с погибшим

Дело будет расследоваться по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Путеукладочный кран и две платформы в пятницу днём сошли с рельсов и опрокинулись в районе станции «Рассудово» Киевского направления МЖД во время ремонтных работ.

На месте погиб мужчина 1979 года рождения. На движении поездов авария не сказалась, поскольку произошла на неиспользуемых путях. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на место происшествия был направлен восстановительный поезд со станции «Бекасово».

