Карл III сыграл колыбельную на морковке

Уточняется, что монарх решил помузицировать на приёме, который был организован для представителей музыкального сообщества в Виндзорском замке.

В сообщении говорится, что в мероприятии принял участие Лондонский овощной оркестр, использующий инструменты из картофеля, перца и брюквы. Карл III пообщался с коллективом, а затем сыграл вместе с ним колыбельную «Twinkle, Twinkle, Little Star».

Ранее король Великобритании составил для Apple Music специальный плейлист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

