Карл III сыграл колыбельную на морковке
Король Великобритании Карл III сыграл колыбельную на блокфлейте, которая была сделана из морковки. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Уточняется, что монарх решил помузицировать на приёме, который был организован для представителей музыкального сообщества в Виндзорском замке.
В сообщении говорится, что в мероприятии принял участие Лондонский овощной оркестр, использующий инструменты из картофеля, перца и брюквы. Карл III пообщался с коллективом, а затем сыграл вместе с ним колыбельную «Twinkle, Twinkle, Little Star».
Ранее король Великобритании составил для Apple Music специальный плейлист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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