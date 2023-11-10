Минюст обновил перечень иностранных агентов
10 ноября 202321:18
Министерство юстиции России в пятницу, 10 ноября, обновило список иностранных агентов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Иноагентом признан псковский политик Алексей Малов. В Минюсте заявили, что он распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти и принимаемых ими решениях.
Также в перечень иноагентов внесен журналист Сергей Колдобский, издания «Кедр.медиа» и «Гроза».
На прошлой неделе Минюст признал иностранными агентами журналистов Андрея Солдатова, Дмитрия Губина и Дмитрия Еловского, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru