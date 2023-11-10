Минюст обновил перечень иностранных агентов

Министерство юстиции России в пятницу, 10 ноября, обновило список иностранных агентов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Глава Минюста заявил, что из реестра иноагентов исключили более 60 человек

Иноагентом признан псковский политик Алексей Малов. В Минюсте заявили, что он распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти и принимаемых ими решениях.

Также в перечень иноагентов внесен журналист Сергей Колдобский, издания «Кедр.медиа» и «Гроза».

На прошлой неделе Минюст признал иностранными агентами журналистов Андрея Солдатова, Дмитрия Губина и Дмитрия Еловского, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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