Минюст признал иноагентами трех российских журналистов

В список иноагентов внесли журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского и Андрея Солдатова. Также в реестр попали политолог Мария Снеговая, и блогер Кирилл Качур.

Минюст 20 октября включил в список иноагентов бывшего замглавы МИД РФ Георгия Кунадзе. В ведомстве отметили, что он распространял недостоверные сведения о деятельности органов власти России и Вооруженных сил.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее заявил, что не считает российский закон об иноагентах «репрессивным». Он уточнил, что 64 юридических и физических лица выведены из реестра, передает «Радиоточка НСН».

