Нагиев исполнил хит Боярского в сериале «Актерище»
Актер Дмитрий Нагиев исполнил песню Михаила Боярского «Все пройдет» для саундтрека к сериалу «Актерище». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу платформы Kion.
Совместную версию хита записали Нагиев и солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук. В записи приняли участие детский хор студии «Белый Пароход» и OpensoundOrchestra. Саундтрек вышел 4 апреля на лейбле МТС Music.
Нагиев отметил, что считает эту песню бессмертной и культовой.
Представители группы «Моя Мишель» пояснили, что стремились отразить в композиции характер героя, сочетающего надежды с детскими травмами. По их словам, детский хор был добавлен как символ света, а винтажные синтезаторы использовались для создания ностальгического эффекта, передает «Радиоточка НСН».
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