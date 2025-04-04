Нагиев исполнил хит Боярского в сериале «Актерище»

Актер Дмитрий Нагиев исполнил песню Михаила Боярского «Все пройдет» для саундтрека к сериалу «Актерище». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу платформы Kion.

Совместную версию хита записали Нагиев и солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук. В записи приняли участие детский хор студии «Белый Пароход» и OpensoundOrchestra. Саундтрек вышел 4 апреля на лейбле МТС Music.

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Нагиев отметил, что считает эту песню бессмертной и культовой.

Представители группы «Моя Мишель» пояснили, что стремились отразить в композиции характер героя, сочетающего надежды с детскими травмами. По их словам, детский хор был добавлен как символ света, а винтажные синтезаторы использовались для создания ностальгического эффекта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Михаил БоярскийДмитрий Нагиев

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