СМИ: экс-замглавы МИД Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии

Признанный иностранным агентом бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе ранее лоббировал передачу Японии Курильских островов.

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Кунадзе занимался вопросом Курил в первой половине 1990-х годов, когда Министерство иностранных дел РФ возглавлял Андрей Козырев, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии», - сказал собеседник агентства.

Минюст 20 октября внес Кунадзе в список иностранных агентов. По данным ведомства, дипломат распространял недостоверные сведения о решениях органов власти РФ и действиях Вооруженных сил, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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