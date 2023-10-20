СМИ: экс-замглавы МИД Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии
Признанный иностранным агентом бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе ранее лоббировал передачу Японии Курильских островов.
Кунадзе занимался вопросом Курил в первой половине 1990-х годов, когда Министерство иностранных дел РФ возглавлял Андрей Козырев, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии», - сказал собеседник агентства.
Минюст 20 октября внес Кунадзе в список иностранных агентов. По данным ведомства, дипломат распространял недостоверные сведения о решениях органов власти РФ и действиях Вооруженных сил, отмечает «Радиоточка НСН».
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