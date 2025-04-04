Гендиректора «Благо Инвест» могут арестовать по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство об аресте генерального директора масложирового холдинга «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие подозревает топ-менеджера в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Фосман возглавляет компанию с 2022 года, а в группе компаний «Благо» работает уже два десятилетия.

«Благо» входит в число крупнейших российских производителей растительных масел, экспортируя продукцию в 29 стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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