Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки в США

В своей соцсети Truth Social он обратился к председателю ФРС Джерому Пауэллу, указав, что сейчас самое идеальное время для такого решения.

«Он всегда «опаздывает», но сейчас может изменить свой имидж... Снижай процентные ставки, Джером, и прекрати играть в политику», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что существенное снижение банковских процентных ставок в США повлекло бы, в том числе, снижение цен на нефть, тогда «всё стало бы дешевле для американцев», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

