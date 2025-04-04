Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки в США
Руководству Федеральной резервной системы (ФРС) США следует снизить процентные ставки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
В своей соцсети Truth Social он обратился к председателю ФРС Джерому Пауэллу, указав, что сейчас самое идеальное время для такого решения.
«Он всегда «опаздывает», но сейчас может изменить свой имидж... Снижай процентные ставки, Джером, и прекрати играть в политику», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что существенное снижение банковских процентных ставок в США повлекло бы, в том числе, снижение цен на нефть, тогда «всё стало бы дешевле для американцев», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru