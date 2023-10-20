Бывший замглавы МИД РФ Кунадзе признан иноагентом
Министерство юстиции России признало иностранным агентом бывшего заместителя министра иностранных дел РФ Георгия Кунадзе. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
По данным Минюста, Кунадзе распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами власти России, а также о действиях Вооруженных сил РФ.
«Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами», - отметили в Минюсте.
Кроме того, в реестр иностранных агентов попали журналист Илья Косыгин и политолог Михаил Савва.
Неделю назад Минюст признал иноагентами бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, правозащитницу Ольгу Романову, журналиста Айдера Муждабаева. Всего в реестр внесли 12 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием легковушки и комбайна
- СМИ: генерал Афзалов назначен командующим ВКС
- Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС
- Актер и телеведущий Евгений Дятлов рассказал, зачем ушел из группы «АукцЫон»
- Бывший замглавы МИД РФ Кунадзе признан иноагентом
- Bloomberg: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в Газе
- Россия вышла из соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве
- Радиоактивный груз обнаружен в пассажирском поезде под Хабаровском
- Боевики ХАМАС освободили двух гражданок США
- Кличко признал, что подконтрольные России территории уже не Украина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru