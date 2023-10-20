Бывший замглавы МИД РФ Кунадзе признан иноагентом

Министерство юстиции России признало иностранным агентом бывшего заместителя министра иностранных дел РФ Георгия Кунадзе. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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По данным Минюста, Кунадзе распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами власти России, а также о действиях Вооруженных сил РФ.

«Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами», - отметили в Минюсте.

Кроме того, в реестр иностранных агентов попали журналист Илья Косыгин и политолог Михаил Савва.

Неделю назад Минюст признал иноагентами бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, правозащитницу Ольгу Романову, журналиста Айдера Муждабаева. Всего в реестр внесли 12 человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФИноагентыМинюст РФ

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