Осужденный таможенник объяснил происхождение изъятых денег
Бывший руководитель Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александр Алеев, осужденный на 10 лет за взятки, объяснил происхождение обнаруженных у него денежных средств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По его словам, средства были получены в долг для личных нужд и поддержки участников специальной военной операции.
Из материалов дела следует, что Алеев утверждал о займе у коллеги по таможне, однако последний эти показания не подтвердил.
По данным газеты, за период работы в таможенных органах с 2001 по 2022 год Алеев и его супруга задекларировали доходы на сумму 23,6 миллионов рублей, при этом 6,5 миллионов рублей были указаны как подаренные пенсионером-отцом Алеева, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп продлил работу TikTok в США на 75 дней для завершения сделки
- Госсекретарь США призвал Европу дать Украине гарантии безопасности
- Премьер Словакии надеется 9 мая лично поблагодарить за победу СССР над фашизмом
- Эстония временно закроет пешеходный переход через границу с Россией
- Осужденный таможенник объяснил происхождение изъятых денег
- Нагиев исполнил хит Боярского в сериале «Актерище»
- Гендиректора «Благо Инвест» могут арестовать по делу о мошенничестве
- В кинотеатрах пожаловались на нехватку промо российских фильмов
- В Мьянме зафиксировали новое землетрясение
- Российский бизнес вдвое увеличит траты на кибербезопасность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru