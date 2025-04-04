Осужденный таможенник объяснил происхождение изъятых денег

Бывший руководитель Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александр Алеев, осужденный на 10 лет за взятки, объяснил происхождение обнаруженных у него денежных средств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По его словам, средства были получены в долг для личных нужд и поддержки участников специальной военной операции.

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Из материалов дела следует, что Алеев утверждал о займе у коллеги по таможне, однако последний эти показания не подтвердил.

По данным газеты, за период работы в таможенных органах с 2001 по 2022 год Алеев и его супруга задекларировали доходы на сумму 23,6 миллионов рублей, при этом 6,5 миллионов рублей были указаны как подаренные пенсионером-отцом Алеева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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