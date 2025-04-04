Осужденный таможенник объяснил происхождение изъятых денег

Бывший руководитель Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александр Алеев, осужденный на 10 лет за взятки, объяснил происхождение обнаруженных у него денежных средств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По его словам, средства были получены в долг для личных нужд и поддержки участников специальной военной операции.