Острова раздора. Передачу Курил Японии лоббировали иноагенты
Экс-замминистра МИД РФ Георгий Кунадзе поддерживал передачу Курид Японии. Токио не признает суверенитет Москвы над Курилами и вооружается под патронатом Вашингтона.
Министерство юстиции России признало иностранным агентом бывшего заместителя министра иностранных дел РФ Георгия Кунадзе. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами», - отметили в Минюсте.
Признанный иностранным агентом бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе ранее лоббировал передачу Японии Курильских островов.
Кунадзе занимался вопросом Курил в первой половине 1990-х годов, когда Министерство иностранных дел РФ возглавлял Андрей Козырев, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии», - сказал собеседник агентства.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН напомнил, что Москва и Токио в своё время были близки к урегулированию вопроса, но помешали американцы.
«Американский фактор есть, и он был изначально. Когда в 1956 году шли переговоры о мирном договоре между СССР и Японией, то в конечном итоге Советский Союз предложил японцам: давайте вернём вам группу островов Хабомаи и Шикотан, но только после подписания мирного договора. Что и было отражено в советско-японской декларации в том же году. Но тут вмешались американцам, которые сказали японцам: если вы согласитесь только на два острова, отказавшись от двух остальных, то мы вам не вернём Окинаву. Окинава тогда была под оккупацией Соединённых Штатов. Японцы забеспокоились и стали требовать все четыре острова. И с тех пор эта позиция не меняется. Так что за этой проблемой торчат американские уши, это ни для кого не секрет», - рассказал глава Центра японских исследований.
Россию ждет дальнейшее ухудшение отношений с Японией, однако ни о каком военном решении вопроса речи идти не может, заявил бывший посол России в Японии, японист Александр Панов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Ситуация будет становиться все более напряженной, и естественно, что никакого экономического сотрудничества не будет, и понятно, что и переговоров по мирному договору, скорее всего, тоже не будет... А какие могут быть решительные действия? Военные? Ну это смешно, у нас уже есть [спецоперация], две мы вообще не потянем, это нереально, и это не требуется. А зачем переходить к каким-то решительным действиям? Что мы хотим, японцев завоевать или разбомбить? Это будет прямая война с Америкой, у них есть договор о безопасности, если на Японию нападают, то автоматически США выступают в защиту Японии. Это совершенно фантастическая ситуация, поэтому ничего не будет. Будет ухудшение отношений, оно уже началось», - заключил Панов.
Токио присоединилось к западным санкциям не из-за ситуации на Украине, а из-за того, что переговоры по мирному договору с Москвой вообще не проходили.
Японские власти проводят курс на новую милитаризацию страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего президента России, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Заявление прозвучало в рамках мероприятий в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, которые отмечается 3 сентября. Политик призвал Токио извлечь уроки из истории и в полностью признать итоги Второй мировой войны. Медведев указал, что властям страны необходимо «сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей». Также он предложил отказаться от милитаристских планов Японии во благо своего собственного народа.
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