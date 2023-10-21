Токио присоединилось к западным санкциям не из-за ситуации на Украине, а из-за того, что переговоры по мирному договору с Москвой вообще не проходили.

Японские власти проводят курс на новую милитаризацию страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего президента России, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Заявление прозвучало в рамках мероприятий в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, которые отмечается 3 сентября. Политик призвал Токио извлечь уроки из истории и в полностью признать итоги Второй мировой войны. Медведев указал, что властям страны необходимо «сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей». Также он предложил отказаться от милитаристских планов Японии во благо своего собственного народа.

















