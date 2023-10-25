Глава Минюста заявил, что из реестра иноагентов исключили более 60 человек
Глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что не считает российский закон об иноагентах «репрессивным», сообщает РИА Новости.
На заседании в Госдуме он отметил, что данный документ «прежде всего направлен на профилактику».
«У нас в качестве иностранных агентов признано порядка 700 физлиц и юрлиц. И порядка 64 из юридических и физических лиц уже выведены из этого реестра по различным основаниям... например, из-за утраты связи с западными выгодоприобретателями», - уточнил министр.
Ранее иноагентом был признан главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Минюсте заявили, что журналист принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внутренней и внешней политике России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru