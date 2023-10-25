Глава Минюста заявил, что из реестра иноагентов исключили более 60 человек

Глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что не считает российский закон об иноагентах «репрессивным», сообщает РИА Новости.

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На заседании в Госдуме он отметил, что данный документ «прежде всего направлен на профилактику».

«У нас в качестве иностранных агентов признано порядка 700 физлиц и юрлиц. И порядка 64 из юридических и физических лиц уже выведены из этого реестра по различным основаниям... например, из-за утраты связи с западными выгодоприобретателями», - уточнил министр.

Ранее иноагентом был признан главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Минюсте заявили, что журналист принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внутренней и внешней политике России.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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