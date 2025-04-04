В Мьянме зафиксировали новое землетрясение
4 апреля 202519:29
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4.9 в центральной части Мьянмы.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр располагался в 53 км к югу от Мандалая — второго по величине города страны с населением свыше 1.2 млн человек.
Землетрясение произошло в 15:25 UTC (18:25 мск), его гипоцентр находился на глубине 35 км.
На момент публикации сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нагиев исполнил хит Боярского в сериале «Актерище»
- Гендиректора «Благо Инвест» могут арестовать по делу о мошенничестве
- В кинотеатрах пожаловались на нехватку промо российских фильмов
- В Мьянме зафиксировали новое землетрясение
- Российский бизнес вдвое увеличит траты на кибербезопасность
- Врачи проверят степень поражения мозга рэпера Паши Техника
- Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки в США
- Карл III сыграл колыбельную на морковке
- Дело возбудили после схода путеукладчика в Новой Москве с погибшим
- Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц за свои деньги
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru