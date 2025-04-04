В Мьянме зафиксировали новое землетрясение

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4.9 в центральной части Мьянмы.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр располагался в 53 км к югу от Мандалая — второго по величине города страны с населением свыше 1.2 млн человек.

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Землетрясение произошло в 15:25 UTC (18:25 мск), его гипоцентр находился на глубине 35 км.

На момент публикации сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЗемлетрясениеМьянма

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