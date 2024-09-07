«Разрешение» от НАТО и эвакуация: ВСУ атаковали Воронежскую область
Украинский беспилотник был уничтожен в Острогожском районе региона.
Атаке БПЛА Украины подверглась Воронежская область, в результате чего жителей нескольких населенных пунктов пришлось эвакуировать. При этом Киев уже долгое время добивается «разрешения» Запада на возможность бить по территории России дальнобойными ракетами НАТО.
АТАКА НА ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ
Ночью 7 сентября ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую область. Российским силам ПВО удалось сбить украинские дроны, однако в результате их падения произошла детонация взрывоопасных предметов. После чего в Острогожском районе региона возник пожар. Позже там ввели режим ЧС.
В результате происшествия никто не пострадал, но региональные власти приняли решение об эвакуации жителей одного из сел, так как огонь перешел на взрывоопасные предметы. Люди были размещены в соседнем населенном пункте.
«На месте работают оперативные службы и представители администрации района. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», - написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем в Telegram-канале.
Позже, примерно в 04:00 часа утра, в регионе отменили опасность атаки БПЛА, однако глава области напомнил, что в случае обнаружения подозрительных предметов граждане не должны к ним приближаться. Гусев также добавил, что нашедшим следует сообщить об этом в оперативные службы.
«Эвакуация будет проводиться в несколько населенных пунктов. О ее начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб. Также напоминаю о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с места произошедшего, особенно с привязкой к местности», - позже сообщил Гусев в своем канале, не уточнив названия сел.
Это уже не первая атака ВСУ на Воронежскую область за сентябрь. Так, 1 сентября российским средствам ПВО удалось уничтожить свыше десяти беспилотных летательных аппаратов над этим регионом, передает RT.
«РАЗРЕШЕНИЕ» ОТ НАТО
Между тем, Украина уже долгое время добивается разрешения со стороны Запада использовать дальнобойные ракеты НАТО для ударов по территории России. При этом руководство западных стран и альянса, то «делает вид», что противится этому, то даже не скрывает одобрения подобных предложений.
6 сентября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал союзников снять ограничения на дальние удары по территории РФ.
«Нам необходимо иметь эти дальнобойные возможности... в том числе, на территории России, чтобы у России была мотивация стремиться к миру», - заявил украинский лидер в ходе встречи контактной группы в формате «Рамштайн».
В свою очередь действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет.
«Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», - сказал он.
При этом российские средства ПВО за текущую неделю сбили семь ракет ATACMS, которые Запад поставляет Украине. К тому же, по данным Минобороны России, российскими военными были уничтожены 20 западных управляемых авиационных бомб HAMMER, 54 реактивных снаряда HIMARS и «Vampire» реактивных систем залпового огня.
Накануне в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $250 млн. Известно, что в него войдут артиллерийские снаряды, зенитные ракеты для реактивных систем залпового огня, переносные зенитные и ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой, а также патрульные катера, патроны для стрелкового оружия и запчасти.
При этом в конце августа Вашингтон уже выступал с такими анонсами, но только на сумму в $125 млн. Тогда президент США Джо Байден уточнял, что Киев получит ракеты ПВО, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты, мобильные ракетные системы и боеприпасы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала понаблюдать, как кандидат в президенты США Дональд Трамп будет воплощать заявленный им мирный план по Украине в случае победы на президентских выборах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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