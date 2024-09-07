«Разрешение» от НАТО и эвакуация: ВСУ атаковали Воронежскую область

АТАКА НА ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

Ночью 7 сентября ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую область. Российским силам ПВО удалось сбить украинские дроны, однако в результате их падения произошла детонация взрывоопасных предметов. После чего в Острогожском районе региона возник пожар. Позже там ввели режим ЧС.

В результате происшествия никто не пострадал, но региональные власти приняли решение об эвакуации жителей одного из сел, так как огонь перешел на взрывоопасные предметы. Люди были размещены в соседнем населенном пункте.

«На месте работают оперативные службы и представители администрации района. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», - написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем в Telegram-канале.